شاهد: أحد المصابين برصاص الاحتلال في مسيرات العودة ينزف "موسيقى"





وكان قد سبقه بمشور أخر قال فيه: يا أيها الفلسطيني الشهم"‏سلك لحدود قد يفعل بك شيئان .. إما أن تبتر رجلك ، أو أن تموت كي يحيا الحزب يلي بعتك وليس الوطن".

وكان قد سبقه بمشور أخر قال فيه: يا أيها الفلسطيني الشهم"‏سلك لحدود قد يفعل بك شيئان .. إما أن تبتر رجلك ، أو أن تموت كي يحيا الحزب يلي بعتك وليس الوطن".

رام الله - دنيا الوطنانتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مؤثر، لشاب مُصاب في قدمه، وتخرج الأسياخ الحديدية من جسده، ويجلس بجوار صديقة المصاب هو الآخر في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، ويعزف ناياً حزيناً جداً كأنه ينزف موسيقى.مصدر الفيديو هو شقيق المصاب المستلقي على السرير "وسيم صالح" حيث نشره وعلق: صديقنا الغالي رغم الآلام يعزف معزوفة من القلب، يا وجع النايات.. الله يشفيكم، ويرحم جميع شهدائنا"، وما هي إلا ساعات قليلة حتى انتشر المقطع المصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم.