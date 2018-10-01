إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين، بحالات اختناق، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب جنين.وذكرت مصادر محلية، وشهود عيان، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً عسكرياً على شارع جنين- نابلس، قرب مفترق بلدة جبع، وآخر في منطقة الفوارة، وشرعت بتوقيف مركبات المواطنين وتفتيشها، وفي أعقاب ذلك اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا قنابل الغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).