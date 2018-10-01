الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين غرب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من بلدة نحالين غرب بيت لحم، بينهم أسير محرر وفَتيان.وقال رئيس بلدية نحالين صبحي زيدا: "إن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر كريم محمد شكارنة (21 عاماً)، وصالح محمود عزات شكارنة (18 عاماً)، والفتيين خلف فادي نجاجرة (14 عاماً)، ومحمود أحمد نجاجرة (14 عاماً)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأضاف زيدان: "إن قوات الاحتلال، داهمت منزل المواطن محمد عزات شكارنة، بعد أن اقتحمته فجر أمس، وأطلقت النار على نجله".