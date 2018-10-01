"ضربة محرم".. الحرس الثوري الإيراني يقصف سوريا بصواريخ باليستية

رام الله - دنيا الوطن

قال الحرس الثوري الإيراني، إنه شن هجوماً صاروخياً باليستياً على جماعات مسلحة في مدينة البوكمال شرقي الفرات في سوريا، ضمن عملية "ضربة محرم" الهادفة للانتقام من منفذي هجوم الأهواز.







وتابع: "المسؤولون عن هجوم الأهواز، كانوا ينشطون في شرق الفرات، بدعم وتوجيه أمريكي؛ لتنفيذ سياسات إسرائيل ودول رجعية في المنطقة"، مؤكداً أن "إيران سترد بقبضة من حديد وبشكل ساحق على أي تحركات شيطانية عدوانية ضدها".

وأوضح الحرس الثوري، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، أنه تم استهداف جماعات مسلحة من تنظيم الدولة شرق الفرات، معتبرةً أن تلك الجماعات مدعومة من أمريكا وممالك المنطقة، وذلك رداً على هجوم الأهواز".وأضاف البيان: "العملية أدت إلى مقتل وجرح عدد كبير من عناصر وقياديي تلك الجماعات، بالإضافة إلى تدمير بناها التحتية ومخازنها للعتاد والسلاح".وأوضح الحرس، أن قواته استهدفت تلك الجماعات بستة صواريخ باليستية، مشيراً إلى أن الصواريخ قطعت مسافة 570 كم وأصابت أهدافها بدقة.ولفت الحرس الثوري، إلى أن سبع طائرات قتالية من دون طيار، قصفت مواقع الجماعات في شرق سوريا بعد الضربة الصاروخية.وخلّف هجوم شنه مسلحون في 22 من الشهر الماضي، استهدف عرضاً عسكرياً في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحرس الثوري الإيراني والمدنيين.