دولي

"ضربة محرم".. الحرس الثوري الإيراني يقصف سوريا بصواريخ باليستية

"ضربة محرم".. الحرس الثوري الإيراني يقصف سوريا بصواريخ باليستية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الحرس الثوري الإيراني، إنه شن هجوماً صاروخياً باليستياً على جماعات مسلحة في مدينة البوكمال شرقي الفرات في سوريا، ضمن عملية "ضربة محرم" الهادفة للانتقام من منفذي هجوم الأهواز.

وأوضح الحرس الثوري، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، أنه تم استهداف جماعات مسلحة من تنظيم الدولة شرق الفرات، معتبرةً أن تلك الجماعات مدعومة من أمريكا وممالك المنطقة، وذلك رداً على هجوم الأهواز".

وأضاف البيان: "العملية أدت إلى مقتل وجرح عدد كبير من عناصر وقياديي تلك الجماعات، بالإضافة إلى تدمير بناها التحتية ومخازنها للعتاد والسلاح".

وأوضح الحرس، أن قواته استهدفت تلك الجماعات بستة صواريخ باليستية، مشيراً إلى أن الصواريخ قطعت مسافة 570 كم وأصابت أهدافها بدقة.

ولفت الحرس الثوري، إلى أن سبع طائرات قتالية من دون طيار، قصفت مواقع الجماعات في شرق سوريا بعد الضربة الصاروخية.

وتابع: "المسؤولون عن هجوم الأهواز، كانوا ينشطون في شرق الفرات، بدعم وتوجيه أمريكي؛ لتنفيذ سياسات إسرائيل ودول رجعية في المنطقة"، مؤكداً أن "إيران سترد بقبضة من حديد وبشكل ساحق على أي تحركات شيطانية عدوانية ضدها".

وخلّف هجوم شنه مسلحون في 22 من الشهر الماضي، استهدف عرضاً عسكرياً في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحرس الثوري الإيراني والمدنيين.

أخبار ذات صلة

ارتفاع قتلى تسونامي إندونيسيا إلى 1203

ارتفاع قتلى تسونامي إندونيسيا إلى 1203

مستشارة ترامب تفجر مفاجأة: تعرضت لاعتداء جنسي

مستشارة ترامب تفجر مفاجأة: تعرضت لاعتداء جنسي

بنيت مهاجماً ليبرمان: ضعيف في مواجهة حماس واتفاقية التهدئة بغزة انهارت

بنيت مهاجماً ليبرمان: ضعيف في مواجهة حماس واتفاقية التهدئة بغزة انهارت

شاهد: من على منبر الأمم المتحدة.. وزيرة أوروبية تتحدث العربية: &#34;تحية للموجوعين&#34;

شاهد: من على منبر الأمم المتحدة.. وزيرة أوروبية تتحدث العربية: "تحية للموجوعين"

نتاج قصة حب غريبة.. لبنانية تصبح أول عمدة في التاريخ لعاصمة السنغال

نتاج قصة حب غريبة.. لبنانية تصبح أول عمدة في التاريخ لعاصمة السنغال

بلد أوروبي يستفتي مواطنيه من أجل تغيير اسم الدولة

بلد أوروبي يستفتي مواطنيه من أجل تغيير اسم الدولة

بدء عملية التصويت في انتخابات برلمان كردستان

بدء عملية التصويت في انتخابات برلمان كردستان

وزير إسرائيلي لليبرمان: أنت ضعيف في مواجهة حماس

وزير إسرائيلي لليبرمان: أنت ضعيف في مواجهة حماس

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

مستوطنون يعتدون على المواطنين والمحال التجارية في القدس القديمة

مستوطنون يعتدون على المواطنين والمحال التجارية في القدس القديمة

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين غرب بيت لحم

الطقس: أجواء غائمة جزئياً واحتمال تساقط زخات من المطر

الطقس: أجواء غائمة جزئياً واحتمال تساقط زخات من المطر

ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الطيبي وبركة خلال ندوة في جامعة القدس: لن نستسلم لقانون القومية وغطرسة الاحتلال

الطيبي وبركة خلال ندوة في جامعة القدس: لن نستسلم لقانون القومية وغطرسة الاحتلال

الشرطة وخضوري توقعان مذكرة تعاون لتفعيل الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والشرطي

الشرطة وخضوري توقعان مذكرة تعاون لتفعيل الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والشرطي

العمل الحي وبنك فلسطين يطلقان الحملة العربية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالخليل

العمل الحي وبنك فلسطين يطلقان الحملة العربية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالخليل

منوعات

تتويج مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018.. شاهد جمالها المُلفت جداً

تتويج مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018.. شاهد جمالها المُلفت جداً

أغنية &#34;جمالها ولو&#34; فضحت فيفي عبده وكشفت المستور

أغنية "جمالها ولو" فضحت فيفي عبده وكشفت المستور

الشرطة تكشف سبب وجود كدمات على جثة &#34;تارة فارس&#34;.. هذا مافعلوه بها قبل قتلها

الشرطة تكشف سبب وجود كدمات على جثة "تارة فارس".. هذا مافعلوه بها قبل قتلها

أجرأهن ناهد السباعي.. نجمات يستعرضن أنوثتهن في أول ظهور لهن بعد الطلاق

أجرأهن ناهد السباعي.. نجمات يستعرضن أنوثتهن في أول ظهور لهن بعد الطلاق

آخرهم تارة فارس.. فنانون تنبؤوا بسيناريوهات وفاتهم

آخرهم تارة فارس.. فنانون تنبؤوا بسيناريوهات وفاتهم

&#34;لا يمسه إلا المطهرون&#34;.. هجوم شرس على وفاء عامر يُجبرها على حذف هذه الصورة

"لا يمسه إلا المطهرون".. هجوم شرس على وفاء عامر يُجبرها على حذف هذه الصورة

بعد &#34;تارة فارس&#34;.. ملكة جمال العراق خائفة وتبكي: &#34;هل ساُذبح مثل الدجاج؟&#34;

بعد "تارة فارس".. ملكة جمال العراق خائفة وتبكي: "هل ساُذبح مثل الدجاج؟"

بعد غيابها بسبب المرض.. ميريام فارس تصدم الجميع بصورتها الجديدة

بعد غيابها بسبب المرض.. ميريام فارس تصدم الجميع بصورتها الجديدة

فيديو: هذه شروط ريا أبي راشد لتقديم حفل افتتاح مهرجان الجونة؟

فيديو: هذه شروط ريا أبي راشد لتقديم حفل افتتاح مهرجان الجونة؟

فيديو: مايا دياب ترقص بطريقة &#34;مثيرة&#34; وتتغزل بـ&#34;راغب علامة&#34;

فيديو: مايا دياب ترقص بطريقة "مثيرة" وتتغزل بـ"راغب علامة"

عربي

وزير مصري: 98% من مساحة مصر صحراء و97% من مياهها تأتي من الخارج

وزير مصري: 98% من مساحة مصر صحراء و97% من مياهها تأتي من الخارج

البحرية السعودية تدمر زورقين للحوثي قبالة ميناء جازان

البحرية السعودية تدمر زورقين للحوثي قبالة ميناء جازان

مصرع عسكريين مصريين في تفجير دبابة للجيش المصري بمحافظة سيناء

مصرع عسكريين مصريين في تفجير دبابة للجيش المصري بمحافظة سيناء

إسرائيل تُقرر إعادة فتح معبر الجولان مع سوريا

إسرائيل تُقرر إعادة فتح معبر الجولان مع سوريا