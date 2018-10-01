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هل ستعزف قطر (النشيد الوطني) الإسرائيلي على أراضيها؟

هل ستعزف قطر (النشيد الوطني) الإسرائيلي على أراضيها؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن استراتيجية الدبلوماسية الرياضية في دولة قطر ستواجه أكبر اختبار لها في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عند استضافتها بطولة العالم للجمباز الفني (من 25 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث سيشارك لاعبون إسرائيليون في المنافسات وسط توقعات بتحقيقهم العديد من الميداليات، وفق الصحيفة العبرية.

ونقلت الصحيفة عن مراقبين لثلاثة من اللاعبين الإسرائيليين، أن لديهم فرصاً حقيقية في الفوز بالميداليات، "ليعزف بعدها النشيد الوطني الإسرائيلي، ويرفرف علم إسرائيل في سماء قطر".

وأضافت الصحيفة: "هذا يضع المضيفين القطريين للحدث في مأزق سياسي، أي ميدالية من أي لون تستلزم عرضاً عاماً وغير مسبوق للعلم الإسرائيلي على الأرض القطرية، في غضون ذلك، يعني الذهب أن النشيد الوطني الإسرائيلي يجب أن يعزف". وفق الصحيفة.

وكانت قناة إسرائيلية، قالت الشهر الماضي: إن قطر رحبت بالوفد الرياضي الإسرائيلي المشارك في بطولة العالم للجمباز، التي ستقام في الدوحة.

وقالت القناة الثانية الإسرائيلية، إنه "خلافاً للأوقات السابقة، فإن الرياضيين الإسرائيليين، الذين سيتنافسون في بطولة العالم للجمباز في قطر، سيتمكنون من رفع العلم الإسرائيلي والأداء برموز إسرائيلية"، بحسب القناة التي أكدت أن قطر أرسلت خطاباً يؤكد ذلك إلى "جمعية الجمباز الإسرائيلية".

وأوضحت القناة أن "الرسالة التي وصلت بعد قيام عضو الكنيست يوئيل رازبوزوف من حزب المستقبل الإسرائيلي، بتجنيد فريق من المحامين المشهورين برئاسة المحامي الشهير آلان ديرشوفيتز، تقدموا برسالة إلى الدوحة".

وذكرت، أنه جاء في الرسالة القطرية: "سيكون الموقف تجاه إسرائيل مثل جميع الدول الأخرى، ونحن نحب الرياضة واللاعبين، ونتعهد ونعد بأن يكون الموقف تجاه إسرائيل مثل أي بلد آخر خلال المسابقات".

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