شاهد: اعتداءات المستوطنين على المقدسيين بحي المصرارة والبلدة القديمة

رام الله - دنيا الوطنأقدمت مجموعة من المستوطنين، الليلة الماضية على مهاجمة المقدسيين في حي المصرارة والبلدة القديمة بالقدس، حيث أصيب خمسة شبان بجراح مختلفة، جراء اعتداء المستوطنين على المواطنين والمحال التجارية.وأفاد شهود عيان، أن المستوطنين، اعتدوا على المواطنين في حي باب الواد، وهاجموا المنازل والمحال التجارية، وحطموا عشرات المركبات، فيما انتشرت عناصر من شرطة الاحتلال بشكل كثيف في أنحاء البلدة القديمة، ولم تحرك ساكناً لمنع اعتداءات المستوطنين، بل أطلقت قنابل الغاز والصوت صوب المواطنين، الذين هبوا للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم.وسبق اعتداءات المستوطنين، الذين احتشدوا بحجة الأعياد اليهودية، إغلاق شرطة الاحتلال محيط باب العامود بالحواجز الحديدية، والتدقيق في هويات المقدسيين.