الطقس: أجواء غائمة جزئياً واحتمال تساقط زخات من المطر

رام الله - دنيا الوطنتوقع الراصد الجوي، أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، اليوم الاثنين، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود ثلاث درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وخريفياً عاديًا في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صاف، وحاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، هذا ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار فوق بعض المناطق الجنوبية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم الأربعاء، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صاف، وحاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.في يوم الخميس، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها فوق معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صاف، وخريفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.بينما في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صاف، وخريفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.