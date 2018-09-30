شؤون فلسطينية

الشرطة وخضوري توقعان مذكرة تعاون لتفعيل الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والشرطي

الشرطة وخضوري توقعان مذكرة تعاون لتفعيل الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والشرطي
رام الله - دنيا الوطن
وقع مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله ورئيس جامعة فلسطين التقنية خضوري أ.د. نور الدين أبو الرب اليوم مذكرة تعاون وتفاهم، تفعيلاً لمبدأ الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والأمني، وتنظيم العمل في مجالات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة ومساعديه وعمداء الكليات، وضباط رفيعي المستوى من الشرطة الفلسطينية .

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام انه خلال اللقاء الذي سبق توقيع الاتفاقية استعرض أ. د. أبو الرب لمحة تاريخية حول خضوري منذ نشأتها والتطورات التاريخية التي مرت بها وصولا لكونها جامعة الدولة، والبرامج الأكاديمية التي تقدمها في مستويات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، مع تركيزها على التعليم التقني إيماناً منها بأهميته في امداد سوق العمل بالكفاءات المطلوبة وتقليل البطالة، متطرقاً إلى العديد من الشخصيات القيادية والعلمية البارزة التي قدمتها الجامعة للمجتمع الفلسطيني.

وأشاد أ. د. أبو الرب بدور جهاز الشرطة في إحلال الأمن والنظام في المجتمع الفلسطيني، مما يخلق مناخاً مناسباً لنمو الاقتصاد الفلسطيني، وانشاء المؤسسات وتطورها، واحتضان الابداعات ورعايتها، معتبراً أن جهاز الشرطة يعتبر مفخرة بخصوصيته المؤسساتية، ومؤكداً على أهمية العلاقة التكاملية بين جهاز الشرطة والجامعة واستمراره مستقبلاً في مجالات أكاديمية واجتماعية مختلفة لخدمة المجتمع الفلسطيني، ونموه وتطوره.

بدوره أكد اللواء عطا الله على أهمية خضوري كونها مؤسسة وطنية تعليمية بارزة، تعكس اهتمام المجتمع الفلسطيني بالعلم وبناء المؤسسات، وإيمانه به وسيلة لبناء الدولة، في ظل السيطرة الاسرائيلية على الموارد الفلسطينية الاخرى، مشيراً إلى الدور الذي لعبه العديد من الشخصيات الفلسطينية الأدبية والعلمية في بناء وتطوير العديد من الدول العربية والاجنبية.

واعتبر اللواء عطا الله أن اهمية جهاز الشرطة تكمن بقربه من المواطن الفلسطيني، وتواصله الدائم معه، من خلال رعاية أمنه وسلامة ممتلكاته، واستحداثه الدائم للإدارات التي تواكب التطور العالمي وتخدم القضايا المجتمعية الطارئة في الشارع الفلسطيني، من خلال عقد الاتفاقيات وتعزيز العلاقات مع الاجهزة الشرطية في العديد من الدول العربية والأجنبية، لتبادل الخبرات وتعزيز كفاءة الكوادر الشرطية.

وأشار اللواء عطا الله أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي يعمل الجهاز من خلالها على تعزيز علاقته بمؤسسات المجتمع المحلي، وعلى رأسها الجامعات الفلسطينية، بهدف الاستفادة من التطور الأكاديمي في المجالات المختلفة لتطوير الكادر الشرطي، متمنياً لجامعة خضوري المزيد من التطور والتقدم، وواضعاً مقدرات جهاز الشرطة وامكانياته في خدمة الجامعة وكافة المؤسسات الفلسطينية.

وخلال الزيارة عقدت الجامعة تكريماً لكل من مدير وحدة هندسة المتفجرات العقيد نائل صالح والنقيب أحمد السعدي وملازم أول عاطف ابو يونس من مرتبات الوحدة تقديراً لجهودهم في حماية الجامعة وموظفيها من مخلفات الاحتلال العسكرية في أراضي الجامعة، بالإضافة إلى رجب صبحي خلف من دائرة الخدمات في الجامعة لتعاونه المثمر وتسهيل مهمة الوحدة.

وعلى هامش زيارته عقد اللواء عطا الله محاضرة لطلبة الجامعة وخاصة طلبة مساق القضية الفلسطينية حول مفهوم الأمن الشامل، وضح خلالها أن الأمن يمس كافة قطاعات الحياة الشخصية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تؤدي جميعها إلى الاطمئنان والشعور بالأمان، موضحاً أن تحقيق مفهوم الأمن الشامل في فلسطين قطع شوطاً كبيراً رغم وجود المعوقات الاحتلالية التي تطال كافة مناحي الحياة . مؤكداً على اهمية تضافر والتكامل الجمعي على المستوى المجتمعي الافراد والمؤسسات لتحقيق الأمن الشامل.

وفي ختام الزيارة أجرى الوفد الضيف جولة تفقدية لمرافق الجامعة ومختبراتها للتعرف على البنى التحتية للجامعة والتطور العمراني الذي شهدته في السنوات الأخيرة.



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