شؤون فلسطينية

الشرطة تلقي القبض على شخص بتهمة الشتم والتهديد والتشهير عبر (فيسبوك) بقلقيلية

الشرطة تلقي القبض على شخص بتهمة الشتم والتهديد والتشهير عبر (فيسبوك) بقلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة اليوم القبض على شخص بتهمة التهديد والشتم والتشهير لمواطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في قلقيلية .

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة , بأنه وبناء على شكوى تقدم بها مواطن من قلقيلية، للشرطة مفادها قيام شخص مجهول، بالشتم و التهديد والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وبعد البحث والتحري والمتابعة الحثيثة من قبل وحدة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة في الشرطة، تم الاشتباه بشخص من قلقيلية، وتم إحضاره الى المباحث العامة في شرطة قلقيلية، وقد تم ضبط جهاز الحاسوب الذي بحوزته أصولا . 

وأكد البيان، توقيف المشتبه به تمهيدل لاحالته للنيابة العامة لاستكمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

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