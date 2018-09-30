شؤون فلسطينية

بحر يبارك للنخالة إنتخابه أميناً عاماً لحركة الجهاد الاسلامي

بحر يبارك للنخالة إنتخابه أميناً عاماً لحركة الجهاد الاسلامي
رام الله - دنيا الوطن
هنأ د أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، زياد النخالة بمناسبة انتخابه أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي، متمنياً له التوفيق في خدمة فلسطين ونصرة قضايا شعبنا في الداخل والخارج والشتات.

وأضاف بحر، أثناء المكالمة بأن شعبنا يؤمن إيماناً عميقاً بقيادات المقاومة الباسلة، ويعلق آمال التحرير على حركات المقاومة التي تصطف في خندق واحد لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي.

بدوره شكر النخالة، مبادرة بحر، بالاتصال عليه معرباً عن تمنياته بالعمل مع كل حركات التحرر وأحرار العالم لخدمة فلسطين.

وأضاف النخالة، أن حركته ستعمل جنباً إلى جنب مع كل المخلصين في الداخل والخارج من أجل تخفيف أزمات غزة وتخليص أهلها من معاناتهم اليومية.

أخبار ذات صلة

الطيبي وبركة خلال ندوة في جامعة القدس: لن نستسلم لقانون القومية وغطرسة الإحتلال

الطيبي وبركة خلال ندوة في جامعة القدس: لن نستسلم لقانون القومية وغطرسة الإحتلال

الشرطة وخضوري توقعان مذكرة تعاون لتفعيل الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والشرطي

الشرطة وخضوري توقعان مذكرة تعاون لتفعيل الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والشرطي

العمل الحي وبنك فلسطين يطلقان الحملة العربية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالخليل

العمل الحي وبنك فلسطين يطلقان الحملة العربية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالخليل

الشرطة تلقي القبض على شخص بتهمة الشتم والتهديد والتشهير عبر (فيسبوك) بقلقيلية

الشرطة تلقي القبض على شخص بتهمة الشتم والتهديد والتشهير عبر (فيسبوك) بقلقيلية

اللواء أبو بكر يشيد بنضالات وتضحيات الأسرى في سجون الإحتلال

اللواء أبو بكر يشيد بنضالات وتضحيات الأسرى في سجون الإحتلال

جنوب أفريقيا تُدين قانون القومية في مجلس حقوق الانسان وتصفه بقانون (الأبارتهايد)

جنوب أفريقيا تُدين قانون القومية في مجلس حقوق الانسان وتصفه بقانون (الأبارتهايد)

وزارة شئون المرأة تعيد تشكيل وتفعيل وحدات النوع الاجتماعي في عزة

وزارة شئون المرأة تعيد تشكيل وتفعيل وحدات النوع الاجتماعي في عزة

محافظة أريحا تكرم ماجد الفتياني

محافظة أريحا تكرم ماجد الفتياني

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الطيبي وبركة خلال ندوة في جامعة القدس: لن نستسلم لقانون القومية وغطرسة الإحتلال

الطيبي وبركة خلال ندوة في جامعة القدس: لن نستسلم لقانون القومية وغطرسة الإحتلال

الشرطة وخضوري توقعان مذكرة تعاون لتفعيل الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والشرطي

الشرطة وخضوري توقعان مذكرة تعاون لتفعيل الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والشرطي

العمل الحي وبنك فلسطين يطلقان الحملة العربية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالخليل

العمل الحي وبنك فلسطين يطلقان الحملة العربية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بالخليل

الشرطة تلقي القبض على شخص بتهمة الشتم والتهديد والتشهير عبر (فيسبوك) بقلقيلية

الشرطة تلقي القبض على شخص بتهمة الشتم والتهديد والتشهير عبر (فيسبوك) بقلقيلية

بحر يبارك للنخالة إنتخابه أميناً عاماً لحركة الجهاد الاسلامي

بحر يبارك للنخالة إنتخابه أميناً عاماً لحركة الجهاد الاسلامي

اللواء أبو بكر يشيد بنضالات وتضحيات الأسرى في سجون الإحتلال

اللواء أبو بكر يشيد بنضالات وتضحيات الأسرى في سجون الإحتلال

جنوب أفريقيا تُدين قانون القومية في مجلس حقوق الانسان وتصفه بقانون (الأبارتهايد)

جنوب أفريقيا تُدين قانون القومية في مجلس حقوق الانسان وتصفه بقانون (الأبارتهايد)

وزارة شئون المرأة تعيد تشكيل وتفعيل وحدات النوع الاجتماعي في عزة

وزارة شئون المرأة تعيد تشكيل وتفعيل وحدات النوع الاجتماعي في عزة

منوعات

الشرطة تكشف سبب وجود كدمات على جثة &#34;تارة فارس&#34;.. هذا مافعلوه بها قبل قتلها

الشرطة تكشف سبب وجود كدمات على جثة "تارة فارس".. هذا مافعلوه بها قبل قتلها

أجرأهن ناهد السباعي.. نجمات يستعرضن أنوثتهن في أول ظهور لهن بعد الطلاق

أجرأهن ناهد السباعي.. نجمات يستعرضن أنوثتهن في أول ظهور لهن بعد الطلاق

آخرهم تارة فارس.. فنانون تنبؤوا بسيناريوهات وفاتهم

آخرهم تارة فارس.. فنانون تنبؤوا بسيناريوهات وفاتهم

&#34;لا يمسه إلا المطهرون&#34;.. هجوم شرس على وفاء عامر يُجبرها على حذف هذه الصورة

"لا يمسه إلا المطهرون".. هجوم شرس على وفاء عامر يُجبرها على حذف هذه الصورة

بعد &#34;تارة فارس&#34;.. ملكة جمال العراق خائفة وتبكي: &#34;هل ساُذبح مثل الدجاج؟&#34;

بعد "تارة فارس".. ملكة جمال العراق خائفة وتبكي: "هل ساُذبح مثل الدجاج؟"

بعد غيابها بسبب المرض.. ميريام فارس تصدم الجميع بصورتها الجديدة

بعد غيابها بسبب المرض.. ميريام فارس تصدم الجميع بصورتها الجديدة

فيديو: هذه شروط ريا أبي راشد لتقديم حفل افتتاح مهرجان الجونة؟

فيديو: هذه شروط ريا أبي راشد لتقديم حفل افتتاح مهرجان الجونة؟

فيديو: مايا دياب ترقص بطريقة &#34;مثيرة&#34; وتتغزل بـ&#34;راغب علامة&#34;

فيديو: مايا دياب ترقص بطريقة "مثيرة" وتتغزل بـ"راغب علامة"

فيديو: نجلاء بدر تقبل زوجها بجراءة على طريقة &#34;الفيشاوي&#34;

فيديو: نجلاء بدر تقبل زوجها بجراءة على طريقة "الفيشاوي"

فيديو: العالمية &#34;ليندسي لوهان&#34; تتعرض للصفع من سيدة سورية.. والسبب صادم؟

فيديو: العالمية "ليندسي لوهان" تتعرض للصفع من سيدة سورية.. والسبب صادم؟

عربي

البحرية السعودية تدمر زورقين للحوثي قبالة ميناء جازان

البحرية السعودية تدمر زورقين للحوثي قبالة ميناء جازان

إسرائيل تُقرر إعادة فتح معبر الجولان مع سوريا

إسرائيل تُقرر إعادة فتح معبر الجولان مع سوريا

وزيرا خارجية البحرين وسوريا يلتقيان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

وزيرا خارجية البحرين وسوريا يلتقيان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

ترامب: أنا وكيم نحب بعضنا وبيننا رسائل جميلة

ترامب: أنا وكيم نحب بعضنا وبيننا رسائل جميلة