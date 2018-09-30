بحر يبارك للنخالة إنتخابه أميناً عاماً لحركة الجهاد الاسلامي

رام الله - دنيا الوطنهنأ د أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، زياد النخالة بمناسبة انتخابه أميناً عاماً لحركة الجهاد الإسلامي، متمنياً له التوفيق في خدمة فلسطين ونصرة قضايا شعبنا في الداخل والخارج والشتات.وأضاف بحر، أثناء المكالمة بأن شعبنا يؤمن إيماناً عميقاً بقيادات المقاومة الباسلة، ويعلق آمال التحرير على حركات المقاومة التي تصطف في خندق واحد لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي.بدوره شكر النخالة، مبادرة بحر، بالاتصال عليه معرباً عن تمنياته بالعمل مع كل حركات التحرر وأحرار العالم لخدمة فلسطين.وأضاف النخالة، أن حركته ستعمل جنباً إلى جنب مع كل المخلصين في الداخل والخارج من أجل تخفيف أزمات غزة وتخليص أهلها من معاناتهم اليومية.