اللواء أبو بكر يشيد بنضالات وتضحيات الأسرى في سجون الإحتلال

رام الله - دنيا الوطنأشاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، بنضالات وتضحيات الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي، وتسلحهم بالإرادة الصلبة، التي مكنتهم من الإنتصار على إدارة سجون الإحتلال وقوانينها ومخططاتها، الهادفة الى تفريغ الأسرى من من قيمهم الإنسانية والنضالية.أقوال أبو بكر جاءت خلال تقديمه التهاني للأسير المحرر أحمد موسى الحاج ( 27 عاما ) من بلدة بيت سيرا غرب رام الله، والذي افرج عنه يوم الخميس الماضي، بعد قضائه 17 عاما في الأسر.واوضح ابو بكر انه بالنظر الى معنويات الأسير الحاج والأسرى المحررين ممن امضوا سنوات طويلة في الأسر، تلمس قيمة الإنتماء لهذه القضية، والتي لم تتمكن سنوات الإعتقال بما فيها من حرمان واوجاع وآلام، من التاثير عليهم أو النيل من عزيمتهم.وقدم اللواء ابو بكر ووفد الهيئة درع تكريمي للأسير الحاج، مع التمنيات بالإفراج العاجل عن جميع أسرانا واسيراتنا.