شؤون فلسطينية

وزارة شئون المرأة تعيد تشكيل وتفعيل وحدات النوع الاجتماعي في عزة

وزارة شئون المرأة تعيد تشكيل وتفعيل وحدات النوع الاجتماعي في عزة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزيرة شئون المرأة د. هيفاء الاغا أن وزارتها نجحت في إعادة تشكيل وحدات النوع الاجتماعي في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في المحافظات الجنوبية من الوطن وشرعت في تفعيلها وبث روح العمل بها وإعادة تأهيل كادرها الجديد.

جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة عمل نظمتها وحدة النوع الاجتماعي بوزارة شئون المرأة اليوم الأحد ٣٠/٩ في مطعم السلام في مدينة غزة بعنوان ( وحدات النوع الاجتماعي وأجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ -الهدف الخامس) وبمشاركة رؤساء وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الحكومية  وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأشارت د. الاغا الى ان وزارة شؤون المرأة تطمح من خلال وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الرسمية للوصول لسياسات تنموية شاملة وعادلة على المستوى الحكومي وفي جميع القطاعات وتأخذ بالحسبان احتياجات وقضايا النوع الاجتماعي من أجل النهوض بأوضاع المرأة الفلسطينية

وبينت الوزيرة الاغا ان الهدف الاستراتيجي من هذه الوحدات مأسسة نظام منهجي شامل ومتكامل في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية قائم على جسر فجوة النوع الاجتماعي في جميع القطاعات التنموية في الوزارات والمؤسسات الرسمية اعتماداً على إحصائيات ودراسات رسمية واستنادا للقانون الأساسي المعدل لعام 2003 وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الشأن لاسيما اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) وذلك حرصا على بناء دولة ديمقراطية وتحقيق تنمية عادلة وشاملة ومستدامة.

من جهتها أوضحت اعتدال قنيطة رئيس وحدة النوع الاجتماعي في وزارة شئون المرأة ان وحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية مرتبطة بعلاقة تنسيقية قائمة على التنسيق والتعاون والتكامل مع وزارة شؤون المرأة باعتبارها المرجعية الحكومية لقضايا النوع الاجتماعي والتي تُنظم وتُنسق الإمكانيات والجهود الوطنية للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية، مشيرة الى ان الوزارة ستقوم بتزويد كادر الوحدات بالدعم الفني ( التدريب والمتابعة، والتوجيه) لتمكينهم من تنفيذ مهامهم ، بالإضافة إلى مساعدة وحدات النوع الاجتماعي تطوير خططها وتقديم الدعم والاستشارات والتوجيه المهني اللازم لذلك وفق منهجية متفق عليها.








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