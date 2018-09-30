شؤون فلسطينية

محافظة أريحا تكرم ماجد الفتياني

محافظة أريحا تكرم ماجد الفتياني
رام الله - دنيا الوطن
كرمت محافظة أريحا والأغوار، والقوى السياسية والوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة، مساء اليوم الأحد، أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" ماجد الفتياني، بمناسبة انتهاء مهامه كمحافظ لأريحا والأغوار.

وقال محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، خلال حفل التكريم، "إننا نقف اليوم لتكريم قامة وطنية قضت سني عمرها في النضال والدفاع عن مقدرات شعبنا واستقلالية القرار الوطني، وجندي في حركة التحرير لحماية المشروع الوطني"، مشيرا إلى "أنه كان قائدا ومعلما وأسس هو وزملاء سبقوه مؤسسة محافظة أريحا والأغوار لخدمة المواطنين".

وأضاف: "نحن جنود خلف الرئيس محمود عباس في معركة التحرر الوطني"،  مشيرا لأوامر الرئيس للمحافظين بأن يكونوا خدما للشعب الفلسطيني وبذل كل نفيس دفاعا عن الثوابت الفلسطينية والمشروع الوطني، نحو دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه، قال الفتياني إنه مجرد جندي نذر نفسه لخدمة فلسطين والمواطنين في أي موقع كان، وسيبقى جنديا خلف قيادة الرئيس محمود عباس، مشيرا إلى أن الرئيس والقيادة يواجهون ضغوطات ومؤامرات للنيل من صلابة الموقف الفلسطيني المتخندق خلف حكمة وحنكة الرئيس، نحو الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحل عادل لقضية اللاجئين والمياه ورحيل المستوطنين.

وحضر حفل التكريم مستشار الرئيس لشؤون المحافظات اللواء الحاج إسماعيل جبر، ممثلا عن الرئيس محمود عباس، وسفير جنوب إفريقيا أشرف سليمان، وعدد من المحافظين والوزراء، وقادة الأجهزة الأمنية والشرطية والمدنية، وممثلو ورؤساء مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة.

وكرمت العديد من الشخصيات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، بدروع وشهادات تقديرية لعطائه المتميز وخدمته لأبناء محافظة أريحا والأغوار.

وكانت فرقة الموسيقات العسكرية لقوات الأمن الوطني، قد عزفت النشيد الوطني بداية الحفل، وأدت عددا من الأغاني الوطنية، فيما تولى عرافة الحفل مدير الثقافة في المحافظة عبد الحميد عاصي.




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