شؤون فلسطينية

اليوم تنتهي مهلة الاحتلال لهدمها.. (فتح) ترفع وتيرة جهوزيتها في قرية الخان الاحمر

اليوم تنتهي مهلة الاحتلال لهدمها.. (فتح) ترفع وتيرة جهوزيتها في قرية الخان الاحمر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، عن رفع وتيرة جهوزيتها في قرية الخان الاحمر، التي ينتهي اليوم مهلة الاحتلال الاسرائيلي لهدمها ومسحها من الوجود.

وشددت الحركة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على ضرورة الاستنفار، وشد الرحال الى القرية؛ للتصدي لمخططات الاحتلال بهدمها.

وقد حذرت الحركة، الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية اقدامه على هدم قرية الخان الاحمر في القدس، مشددة على ضرورة زيادة حجم المشاركة والمبيت في القرية؛ للتصدي للاحتلال الاسرائيلي.

وقالت: "إن الاحتلال الاسرائلي، وهو يواصل هجومه البربري ويمعنً في الأرض الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، استهدافا وتهويدا وفي الشعب الفلسطيني قتلا وتهجيراً، فإنه يدفع بالأمور إلى الانفجار وجولة جديدة من الصدام والمواجهة المفتوحة".

وأضافت في بيانها: "شعبنا الفلسطيني الأعزل إلا من الإيمان وال سيواجه بكل ما أوتي من بأس وقوة وصلابة وسينتصر لا محاله في معركة الصمود والثبات والبقاء ، أما عصابات الإجرام والقتل والعدوان الاسرائيليـ، فلن تفلت من العقاب والمحاكمة أمام قانون ومحكمة الشعب الفلسطيني ومن محكمة الجنايات الدولية ولعنة التاريخ".

وأشارت الحركة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد خلال خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل ثلاثة أيام، على الوفاء المطلق لعوائل الشهداء والاسرى الاحرار، وجموع اللاجئين الفلسطينيين، لافتة إلى أنه حمل العالم والمجتمع الدولي مسؤولية حماية قرية الخان الاحمر وسكانها من الاستهداف، لما تمثل من مكانة استراتيجية كبوابة شرقية للقدس العاصمة الابدية لدولة فلسطين، كما أنها تمثل نقطة الوصل بين شمال الضفة وجنوبها.

وفي السياق، قالت الحركة في بيانها: "لحظات تاريخيه فارقة يعيشها شعبنا هذه الايام وهو يقف على أعتاب جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي، يمزق فيها أرضنا ويستبيح مقدساتنا، فطوبى للمنتفضين في وجه الظلم وسياسات الهدم والترحيل القسري، طوبى للمنتفضين في وجه تهويد فلسطيننا واستعمارها في كل شبر من ارضنا المقدسه ، طوبى لكل ابناء شعبنا الذين يلتحمون مع اهلنا في الخان الاحمر".

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