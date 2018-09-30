دولي

ارتفاع قتلى تسونامي إندونيسيا إلى 1203

ارتفاع قتلى تسونامي إندونيسيا إلى 1203
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي أعقبه تسونامي في جزيرة سولاويسي الإندونيسية إلى 1203شخصا، بحسب ما نقلته وكالة (الأناضول) عن مصادر في الوكالة الوطنية الإندونيسية لمواجهة الكوارث).

وكانت آخر حصيلة معلنة لضحايا الكارثة، التي وقعت أول أمس الجمعة، تفيد بمصرع 832 شخصًا، حسب سوتوبو بوروو نوغروهو، المتحدث باسم الوكالة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الحكومة الإندونيسية ستغطي نفقات مواد غذائية سيحصل عليها المتضررون.

فيما تم إعلان حالة الطوارىء في المنطقة المتضررة حتى 11 تشرين الاول/أكتوبر المقبل.

واجتاحت أمواج تسونامي، الجمعة الماضي، وصل ارتفاعها إلى 6 أمتار، مدينتي بالو ودونغالا في جزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية بقوة 7.5 درجات.

وهذه ليست الكارثة الأولى من نوعها التي تضرب إندونيسيا.

إذ ضرب زلزال جزيرة سومطرة (شمال)، عام 2004، وتسبب في "تسونامي" اجتاح سواحل 13 دولة على المحيط الهندي؛ ما خلف 226 ألف قتيل، بينهم ما يزيد عن 120 ألفا في إندونيسيا.

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