كيف جرى لقاء وفد حركة حماس بالقيادة المصرية اليوم؟ ومن شارك فيه؟





وكانت الحركة قد عقدت اليوم الأحد، لقاءً موسعاً مع القيادة المصرية، لمناقشة جملة من القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني.





وأكدت الحركة في تصريح لها، أن عددا من أعضاء المكتب السياسي شاركوا في اللقاءات، وعلى رأسهم، خليل الحية وموسى أبو مرزوق ونزار عوض وعزت الرشق وحسام بدران وروحي مشتهى، والقيادي في الحركة طاهر النونو.





ويشار إلى أن وفداً من حركة حماس يضم 39 شخصية، قد غادر قطاع غزة أمس السبت، عبر معبر رفح البري، متوجها الى القاهرة، بدعوة مصرية، لبحث ملفات عديدة منها المصالحة والتهدئة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن اللقاء مع القيادة المصرية، في العاصمة القاهرة، سيتواصل غدا الاثنين، وذلك بعد أن شهد لقاء اليوم الأحد، تقاربا ملموسا لمواقف الطرفين، بحسب ما جاء على قناة (الاقصى) الفضائية.