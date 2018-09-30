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البحرية السعودية تدمر زورقين للحوثي قبالة ميناء جازان

البحرية السعودية تدمر زورقين للحوثي قبالة ميناء جازان
رام الله - دنيا الوطن
دمرت القوات البحرية الملكية السعودية زورقين مفخخين تابعين لجماعة الحوثي، خلال محاولة لاستهداف ميناء جازان، حسبما ذكر المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد.

وقال العقيد تركي المالكي: "إنه في تمام الساعة 04:50 والساعة 05:05، فجر اليوم، رصدت منظومة القوات البحرية الملكية السعودية تحرك زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد باتجاه ميناء جازان، وتم اعتراضهما وتدميرهما بحسب قواعد الاشتباك، مما تسبب في أضرار مادية طفيفة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستضرب بيدٍ من حديد كل من يتورط بأعمال "إرهابية" تهدد سلامة أمن المواطنين والمقيمين ومقدرات المملكة الاقتصادية والحيوية، وأن هذه الأعمال لا يمكن أن تمر دون محاسبة مرتكبيها والمتورطين بالتخطيط والتنفيذ لها.

ودأبت جماعة الحوثي، على عرقلة الملاحة البحرية عبر الزوارق المفخخة والألغام البحرية التي تطلقها بشكل عشوائي.

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