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مصرع عسكريين مصريين في تفجير دبابة للجيش المصري بمحافظة سيناء

مصرع عسكريين مصريين في تفجير دبابة للجيش المصري بمحافظة سيناء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي عدد من العسكريين المصريين مصرعهم مساء اليوم الأحد، فيما أصيب آخرون، في تفجير دبابة تابعة للجيش المصري، جنوب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، شرقي البلاد، التي تشهد عملية عسكرية واسعة النطاق، منذ أكثر من سبعة أشهر على التوالي.

وقالت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري: "إن قوة عسكرية تابعة للجيش المصري، تعرضت لتفجير عبوة ناسفة أثناء عملها جنوب مدينة الشيخ زويد، مما أدى إلى مقتل ثلاثة منها على الأقل وإصابة المتبقين"، بحسب ما جاء على موقع (العربي الجديد).

وأضافت المصادر: "إن قوات الجيش تمكنت بصعوبة من نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى العريش العسكري".

وأفادت مصادر قبلية، بأن عبوة ناسفة انفجرت في دبابة من نوع (M60) أثناء سيرها في إحدى قرى جنوب مدينة الشيخ زويد، مما أدى إلى تدميرها بشكل جزئي، فيما هرعت قوات الجيش إلى تطويق المنطقة، تمهيداً لنقل طاقمها.

يشار إلى أن الجيش المصري، بدأ عملية عسكرية واسعة النطاق منذ التاسع من شباط/ فبراير الماضي، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين والعسكريين.

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