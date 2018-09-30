الاحتلال يعتدي على شاب مقدسي بالضرب المبرح

رام الله - دنيا الوطناعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على الشاب المقدسي أسامة الشاويش، أمام المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب الأسباط.وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، اعتدت على الشاب الشاويش بالضرب المبرح دون مبرر، ما أدى لإصابته برضوض، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).