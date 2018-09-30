خلال فعاليات الارباك الليلي.. إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة

أصيب أربعة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي، خلال مشاركتهم في فعاليات الارباك الليلي مساء اليوم الأحد، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.





في غضون ذلك، أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، النار تجاه المتظاهرين الفلسطينيين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن اصابة شاب.



وكانت وحدة الإرباك الليلي، قد بدأت فعالياتها على الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث أشعلت الاطارات المطاطية قرب مواقع قناصة الاحتلال الاسرائيلي.



يشار إلى أن هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، قد دعت الجماهير الفلسطينية، للمشاركة في المسير البحري العاشر، والذي سينطلق غداً الاثنين.



في التفاصيل، أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.