شؤون فلسطينية

مشعشع: تعطيل المدارس في الضفة وانتظام خدمات الوكالة بقطاع غزة

مشعشع: تعطيل المدارس في الضفة وانتظام خدمات الوكالة بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد سامي مشعشع، الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) أن العملية التعليمية في مدارس الوكالة بالضفة الغربية، لن تنتظم غداً الاثنين، لافتاً إلى أن الخدمات الأخرى لن تتأثر.

وأشار مشعشع في تصريح له اليوم الأحد، إلى أن قرار الوكالة، جاء بسبب صعوبة التحرك المتوقعة للطلبة والطواقم التدرسية غداً، بسبب الإضراب المُعلن.

في السياق ذاته، أكد مشعشع، أن خدمات وكالة (أونروا) في كافة مناطق قطاع غزة، ستنتظم غداً كالمعتاد.

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