الاحتلال يُبعد أمين سر حركة فتح في القدس عن الأقصى ستة شهور

رام الله - دنيا الوطنأبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أمين سر حركة فتح في القدس، شادي المطور ستة أشهر عن المسجد الأقصى، بعد أن استدعته للتحقيق في مركز توقيف القشلة بالقدس القديمة.وأفاد مطور، أنه مَثُلَ أمام شرطة الاحتلال قبل 10 أيام وصدر بحقه قرار بالإبعاد عن المسجد الأقصى لسبعة أيام، ثم استدعي اليوم، واستلم قراراً بإبعاده عن المسجد الأقصى، وعن الطرق المؤدية إليه لمدة ستة شهور، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).ويزعم الاحتلال أن مطور وعشرات الشبان المنتمين لحركة فتح يقومون بالتصدي لإجراءات الاحتلال داخل المسجد الأقصى المبارك، وكذلك بالتصدي لاقتحامات المستوطنين للمسجد ما يزعج شرطة الاحتلال ومستوطنيه.وقال المطور: إنه أُبعد عن المسجد الأقصى لتسع مرات في السابق، وهذه هي المرة الرابعة التي يبعد فيها عن المسجد الأقصى لستة شهور متواصلة.وأضاف المطور:" أن أبناء شعبنا في القدس المحتلة، سيواصلون الذود عن الأقصى، والدفاع عنه في وجه اقتحام المسجد، وأن سياسة تفريغ المسجد الأقصى المبارك من أبنائه ومصليه لإتاحة الفرصة لقطعان المستوطنين لأداء صلواتهم التلمودية ستفشل.ودعا المطور جماهير شعبنا لرفض سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى، والتواجد في ساحاته، كرد طبيعي على سياسة إبعاد النشطاء.