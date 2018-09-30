إصابة صحفي واعتقال شابيْن وفتاة خلال اقتحام الاحتلال لبطن الهوى برام الله

رام الله - دنيا الوطنأصيب صحفي بجروح، واعتقل شابان وفتاة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حي بطن الهوى في مدينة رام الله.وبحسب وكالة (وفا)، فإن مصور وكالة (رويترز) محمد تركمان، أصيب برصاصة مطاطية في قدمه خلال مواجهات اندلعت في حي بطن الهوى.هذا، واعتقلت قوات الاحتلال شابين وفتاة، لم تعرف هويتهم، بعد أن حاصرت إحدى البنايات السكنية في المنطقة.وكانت قوات الاحتلال، اقتحمت حي بطن الهوى في مدينة رام الله، وحاصرت إحدى البنايات السكنية، وأغلقت عدة طرق مؤدية للحي، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال،التي أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، ما أدى لوقوع عدة إصابات بالاختناق.