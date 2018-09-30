شؤون فلسطينية

الاحتلال يُسلّم جثمان الشهيد الريماوي

الاحتلال يُسلّم جثمان الشهيد الريماوي
رام الله - دنيا الوطن
سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، جثمان الشهيد محمد الريماوي (24 عاماً).

وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن الاحتلال سلّم جثمان الشهيد لذويه قرب مستوطنة (أرئيل) المقامة على أراضي محافظة سلفيت، ومن ثم نقلته مركبة إسعاف إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وقالت المصادر: "إن تشييع جثمان الشهيد الريماوي، سيتم يوم غد الاثنين، عند صلاة الظهر، حيث ستجري مراسم تشييع له عند العاشرة صباحاً في مجمع فلسطين الطبي، قبل نقله إلى مسقط رأسه في قرية بيت ريما شمال غرب رام الله".

وكانت قوات الاحتلال، أعدمت الريماوي بالاعتداء عليه بالضرب الوحشي فجر الثامن عشر من الشهر الجاري، بعد أن داهمته في غرفة نومه في بيت ريما.

ويذكر، أن النتائج الأولية لعملية التشريح، أظهرت بشكل واضح تعرض الشهيد الريماوي للاعتداء والضرب، حيث ظهرت الكدمات على صدره وفخذه الأيمن، وعلى أماكن مختلفة من جسده، كما أظهر التشريح أن طبيعة عملية اقتحام منزل الشهيد وعملية الاعتقال الوحشية، أثرت على عمل أجهزة جسده، وبالتالي كانت سبباً رئيسياً في استشهاده.

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