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إسرائيل تقرر إعادة فتح معبر الجولان مع سوريا

إسرائيل تقرر إعادة فتح معبر الجولان مع سوريا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وافقت السلطات الإسرائيلية، على إعادة فتح معبر الجولان الحدودي مع سوريا، الذي ظل مغلقاً في السنوات الأخيرة، بسبب تفاقم النزاع في جارتها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، عبرموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أن "وزير الجيش أفيغدور ليبرمان أعطى الضوء الأخضر لإعادة فتح بوابة ألفا عند معبر القنيطرة، لتتمكن الأمم المتحدة من استعادة نشاطها في المنطقة".

ولم يوضح البيان تاريخ تنفيذ القرار، وأبرز أن الأمر رهن قرار سوريا بفتح بوابة برافو، عل الجانب السوري من المعبر.

ويأتي إعلان فتح المعبر بعد يوم من تأكيد الحكومة السورية، انتهاء الاستعدادات اللوجستية لإعادة فتح معبر نصيب الحدودي، مع الأردن في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل والبدء باستقبال حركة عبور الشاحنات.

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