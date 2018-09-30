بنيت مهاجماً ليبرمان: ضعيف في مواجهة حماس واتفاقية التهدئة بغزة انهارت

رام الله - دنيا الوطنقال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن ما يجري على حدود قطاع غزة من أحداث أمنية هو نتيجة سياسات وزير الجيش أفيغدور ليبرمان.ورأى بينيت عضو المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت)، أن سياسة ضبط النفس من قبل ليبرمان دفعت حماس لمواصلة ما وصفه بـ "الإرهاب".وقال: "اتفاقيات ليبرمان مع حماس انهارت، والإرهاب مستمر، نحن نشاهد النتائج الخطيرة التي جلبتها سياسة الوزير ليبرمان لضبط النفس والضعف على قطاع غزة، مزيد من ضبط النفس جلب المزيد من الإرهاب، هذه ليست الطريقة الصحيحة من أجل سياسة أمنية، هذه طريقة تقود إلى الفشل".واتهم بينيت، ليبرمان بأنه ترك أمن سكان غلاف غزة لحسن تقدير حماس، مضيفاً: "هذه ليست السياسة التي يتوقعها الجمهور من حكومة يمينية، الجمهور يريد أن يشاهد يدا قاسية ضد الإرهاب الفلسطيني الخطير".وأشار الوزير الإسرائيلي المتطرف إلى أنه سيرفع هذه القضية في الاجتماع المقبل للمجلس المصغر "الكابنيت".