شؤون فلسطينية

خلال استقباله بمعسكر الفريق البورسعيدي.. هنية يكرم النجم محمود وادي

خلال استقباله بمعسكر الفريق البورسعيدي.. هنية يكرم النجم محمود وادي
رام الله - دنيا الوطن
كرم الأستاذ عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية النجم الفلسطيني محمود وادي لاعب نادي المصري البورسعيدي.

حيث جاء ذلك خلال استقبال هنية بنادي الشرطة المصري الذي يقيم به فريق المصري البورسعيدي استعداداً للبطولة الأفريقية وسط ترحيب كبير من المدير الاداري ومدرب حراس المرمى للفريق البورسعيدي والعديد من الكوادر الرياضية المصرية.

وعبر وادي عن عظيم سعادته لخطوة هنية بتكريمه المميز حيث تزين بالكوفية الفلسطينية وأطلع على كتاب أمواج الجديد الذي يحمل في طياته حلم أمواج الذي تحقق.

وشكر وادي هنية على الانجازات الكبيرة التي تحققت وجهده الكبير في تطوير البنية التحتية ودعم الرياضيين.

فيما أكد عبد السلام هنية أن تكريم النجم الفلسطيني محمود وادي هو أقل واجب نستطيع تقديمه لسفرائنا الرياضيين الذين رفعوا شأن فلسطين عالياً بتميزهم وابداعهم الكبير.

وعبر هنية لوادي عن تقديره الكبير لموقفه الأصيل أمام الجمهور الجزائري متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح.

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