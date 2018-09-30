وفد فتحاوي برئاسة الأحمد يزور القاهرة.. فهل يبحث المصالحة؟

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



من المقرر أن يتوجه وفداً من حركة (فتح) برئاسة عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لحضور اجتماع اتحاد البرلمانيين العرب.







وقال الناطق باسم الحركة، عاطف أبو سيف، إن الأحمد يزور القاهرة بصفته رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني لحضور الاجتماع.







وأضاف: "زيارة الوفد لا علاقة لها بالمشاورات التي تجريها مصر في الوقت الراهن مع حركة حماس بشأن المصالحة الفلسطينية".







وبسؤاله حول إمكانية عقد لقاءات بين الأحمد والمسؤولين المصريين فيما يتعلق بملف المصالحة، قال أبو سيف، إنه إذا حدث اختراقاً بملف المصالحة بين المصرين وحركة حماس فإنه من الممكن أن يعقد الأحمد لقاءات مع المسؤولين المصريين بشأن المصالحة".

