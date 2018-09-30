شؤون فلسطينية

وفد فتحاوي برئاسة الأحمد يزور القاهرة.. فهل يبحث المصالحة؟

وفد فتحاوي برئاسة الأحمد يزور القاهرة.. فهل يبحث المصالحة؟
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
من المقرر أن يتوجه وفداً من حركة (فتح) برئاسة عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لحضور اجتماع اتحاد البرلمانيين العرب.

وقال الناطق باسم الحركة، عاطف أبو سيف، إن الأحمد يزور القاهرة بصفته رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني لحضور الاجتماع.

وأضاف: "زيارة الوفد لا علاقة لها بالمشاورات التي تجريها مصر في الوقت الراهن مع حركة حماس بشأن المصالحة الفلسطينية".

وبسؤاله حول إمكانية عقد لقاءات بين الأحمد والمسؤولين المصريين فيما يتعلق بملف المصالحة، قال أبو سيف، إنه إذا حدث اختراقاً بملف المصالحة بين المصرين وحركة حماس فإنه من الممكن أن يعقد الأحمد لقاءات مع المسؤولين المصريين بشأن المصالحة".

أخبار ذات صلة

تعليق دوام سلطة النقد والبنوك ومؤسسات الإقراض غداً

تعليق دوام سلطة النقد والبنوك ومؤسسات الإقراض غداً

خلال استقباله بمعسكر الفريق البورسعيدي.. هنية يكرم النجم محمود وادي

خلال استقباله بمعسكر الفريق البورسعيدي.. هنية يكرم النجم محمود وادي

الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً

الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً

هآرتس: الحرب المقبلة في غزة مسألة وقت وهكذا سيكون شكلها

هآرتس: الحرب المقبلة في غزة مسألة وقت وهكذا سيكون شكلها

هذا ما سيبحثه وفد حماس مع المخابرات المصرية بالقاهرة

هذا ما سيبحثه وفد حماس مع المخابرات المصرية بالقاهرة

هل سيناقش المجلس المركزي إجراءات جديدة بغزة وخصومات الرواتب؟

هل سيناقش المجلس المركزي إجراءات جديدة بغزة وخصومات الرواتب؟

التهرب الضريبي والتعلية الجمركية جريمتان بخندق واحد.. والمستهلك الغزي ضحية

التهرب الضريبي والتعلية الجمركية جريمتان بخندق واحد.. والمستهلك الغزي ضحية

اشتية وعواد: افتتاح مستشفى هوغو تشافيز للعيون الشهر المقبل

اشتية وعواد: افتتاح مستشفى هوغو تشافيز للعيون الشهر المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

خلال استقباله بمعسكر الفريق البورسعيدي.. هنية يكرم النجم محمود وادي

خلال استقباله بمعسكر الفريق البورسعيدي.. هنية يكرم النجم محمود وادي

اشتية وعواد: افتتاح مستشفى هوغو تشافيز للعيون الشهر المقبل

اشتية وعواد: افتتاح مستشفى هوغو تشافيز للعيون الشهر المقبل

&#34;الحكم المحلي&#34; تطلق مشروع الخطط التنموية الاستراتيجية لمحافظات القدس والخليل ورام الله والبيرة

"الحكم المحلي" تطلق مشروع الخطط التنموية الاستراتيجية لمحافظات القدس والخليل ورام الله والبيرة

هيئة الحراك الوطني: غداً الاثنين انطلاق المسير البحري العاشر

هيئة الحراك الوطني: غداً الاثنين انطلاق المسير البحري العاشر

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ووزير الصحة

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ووزير الصحة

وزير الاتصالات يُطلق طابع مئوية جامعة النجاح

وزير الاتصالات يُطلق طابع مئوية جامعة النجاح

الزهار: أبو مازن ودول عربية يقودون مخططاً لدفع إسرائيل لشن حرب على غزة

الزهار: أبو مازن ودول عربية يقودون مخططاً لدفع إسرائيل لشن حرب على غزة

وزير العمل يفتتح دورة تدريبية لتطوير قطاع التعاونيات الزراعية بالمحافظات الشمالية

وزير العمل يفتتح دورة تدريبية لتطوير قطاع التعاونيات الزراعية بالمحافظات الشمالية

منوعات

الشرطة تكشف سبب وجود كدمات على جثة &#34;تارة فارس&#34;.. هذا مافعلوه بها قبل قتلها

الشرطة تكشف سبب وجود كدمات على جثة "تارة فارس".. هذا مافعلوه بها قبل قتلها

أجرأهن ناهد السباعي.. نجمات يستعرضن أنوثتهن في أول ظهور لهن بعد الطلاق

أجرأهن ناهد السباعي.. نجمات يستعرضن أنوثتهن في أول ظهور لهن بعد الطلاق

آخرهم تارة فارس.. فنانون تنبؤوا بسيناريوهات وفاتهم

آخرهم تارة فارس.. فنانون تنبؤوا بسيناريوهات وفاتهم

&#34;لا يمسه إلا المطهرون&#34;.. هجوم شرس على وفاء عامر يُجبرها على حذف هذه الصورة

"لا يمسه إلا المطهرون".. هجوم شرس على وفاء عامر يُجبرها على حذف هذه الصورة

بعد &#34;تارة فارس&#34;.. ملكة جمال العراق خائفة وتبكي: &#34;هل ساُذبح مثل الدجاج؟&#34;

بعد "تارة فارس".. ملكة جمال العراق خائفة وتبكي: "هل ساُذبح مثل الدجاج؟"

بعد غيابها بسبب المرض.. ميريام فارس تصدم الجميع بصورتها الجديدة

بعد غيابها بسبب المرض.. ميريام فارس تصدم الجميع بصورتها الجديدة

فيديو: هذه شروط ريا أبي راشد لتقديم حفل افتتاح مهرجان الجونة؟

فيديو: هذه شروط ريا أبي راشد لتقديم حفل افتتاح مهرجان الجونة؟

فيديو: مايا دياب ترقص بطريقة &#34;مثيرة&#34; وتتغزل بـ&#34;راغب علامة&#34;

فيديو: مايا دياب ترقص بطريقة "مثيرة" وتتغزل بـ"راغب علامة"

فيديو: نجلاء بدر تقبل زوجها بجراءة على طريقة &#34;الفيشاوي&#34;

فيديو: نجلاء بدر تقبل زوجها بجراءة على طريقة "الفيشاوي"

فيديو: العالمية &#34;ليندسي لوهان&#34; تتعرض للصفع من سيدة سورية.. والسبب صادم؟

فيديو: العالمية "ليندسي لوهان" تتعرض للصفع من سيدة سورية.. والسبب صادم؟

عربي

وزيرا خارجية البحرين وسوريا يلتقيان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

وزيرا خارجية البحرين وسوريا يلتقيان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

ترامب: أنا وكيم نحب بعضنا وبيننا رسائل جميلة

ترامب: أنا وكيم نحب بعضنا وبيننا رسائل جميلة

فلكي عربي: مركبة من حضارات فضائية أخرى تقترب من الأرض

فلكي عربي: مركبة من حضارات فضائية أخرى تقترب من الأرض

اليمن: حزب الله حوّل معقله منصة لإعلام ميليشيات الحوثي

اليمن: حزب الله حوّل معقله منصة لإعلام ميليشيات الحوثي