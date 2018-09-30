شاهد: من على منبر الأمم المتحدة.. وزيرة أوروبية تتحدث العربية: "تحية للموجوعين"

شاهد: خطاب "كارين كنايسل" باللغة العربية..



رام الله - دنيا الوطناستهلت كارين كنايسل، وزيرة خارجية النمسا، خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، باللغة العربية، التي أشارت إلى أنها تعلمتها في مقر الأمم المتحدة في فيينا، وفي بيروت أثناء فترة الحرب.وقالت كنايسل شارحة أسباب اختيارها التحدث بالعربية: "لماذا أفعل هذا لأنها اللغة الوحيدة من 6 لغات رسمية في الأمم المتحدة، اللغة العربية لغة مهمة وجميلة وجزء من الحضارة العربية المهمة".وأضافت: "عرفت في لبنان أثناء الحرب كيف يواصل الناس الحياة رغم الظروف الصعبة، هذا سر الحياة.. هناك نساء ورجال من بغداد إلى دمشق يواصلون الحياة.. كل الاحترام لهؤلاء"، متابعة: "نحن كلنا جزء من "بني آدم" أي البشرية، ونحن هنا في هذه الجلسة لدينا الصوت أو المنبر، ويجب أن نستعمل هذا المنبر لإيصال أوجاع الناس في الخارج لا سيما في الشرق الأوسط.. تحية للموجوعين".وأوضحت كنايسل بالقول: "هنا أستشهد بكلام الكاتب والشاعر الألماني، برتولت بريشت، الذي قال: "لأنه يوجد بعض الناس في السلام (أي خارج النور) وآخرون في النور أي في الضوء (أو تحت المجهر)، ونحن نرى فقط الناس تحت الضوء ولا نرى من ظلوا خارج النور..."، في إشارة إلى ضرورة إيصال صوت "المقهورين"، أو الشعوب التي تعاني ولا يتم الإضاءة على أوجاعها.