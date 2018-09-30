شؤون فلسطينية

هل سيناقش المجلس المركزي إجراءات جديدة بغزة وخصومات الرواتب؟

هل سيناقش المجلس المركزي إجراءات جديدة بغزة وخصومات الرواتب؟
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
نفت عضو في المجلس المركزي الفلسطيني، ما يجري تداوله حول بحث الاجتماع المقبل للمجلس فرض إجراءات جديدة في قطاع غزة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وقال عضو المجلس المركزي، الذي فضل عدم الكشف عنه، لـ "دنيا الوطن"، إن هناك توجهاً لدى أعضاء المجلس لرفض أي إجراءات جديدة في قطاع غزة؛ إلى جانب رفضهم للإجراءات المتخذة مسبقاً خاصة فيما يتعلق بخصومات رواتب الموظفين.

وأضاف العضو: "هناك أغلبية فصائلية على رفض أي إجراءات بقطاع غزة، إلى جانب معارضة أعضاء غزة في المجلس الوطني والمركزي للإجراءات السابقة، كما أنه هناك فريق من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح يعارض بشدة فرض إجراءات على القطاع".

وتابع: "في ظل حالة المقاطعة للجبهتين الشعبية والديمقراطية للمجلس المركزي، وغياب كبير للفصائل، وتهديد بعض أعضاء المجلس بعدم الحضور إن أدرجت أي إجراءات على جدول أعمال المجلس؛ فإن اتخاذ أي إجراءات جديدة سيكون من المستحيل في ظل التحديات الحالية".

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