هيئة الحراك الوطني: غداً الاثنين انطلاق المسير البحري العاشر

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن انطلاق المسير البحري العاشر من ميناء غزة، باتجاه الحدود الشمالية غدًا الاثنين.وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي، عُقد صباح الأحد: "إن أهداف الحراك البحري لا تتمثل في زيادة مساحة الصيد عدة أميال، وإنما في حق شعبنا في كافة المياه الإقليمية، وتدشين خط ملاحة بحري يربط غزة بالعالم".وأكدت أن شعبنا ماضٍ في خطواته لكسر الحصار دون الالتفات لمحاولات زعزعته، داعيةً إلى ملاحقة الاحتلال على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.بدوره، ذكر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر في كلمة له خلال المؤتمر، أن استمرار الحصار على غزة مخالف لكل الأعراف الدولية، وحقوق الإنسان، وتعتبر جرائم إبادة بحق شعبنا الفلسطيني، مناشداً العالم والأمم المتحدة بالعمل على فك الحصار.وحمّل بحر الاحتلال، المسؤولية كاملة عن قتله للمتظاهرين السلميين، والذين كان آخرهم سبعة شهداء يوم الجمعة الماضي.وأكد أن "شعبنا قادر بوحدته وإرداته وعزيمته،أن يرد على الاحتلال، ويفك الحصار عن أبناء شعبنا، وإلا سيكون الانفجار في وجه الاحتلال".ودعا بحر جماهير شعبنا للمشاركة في المسير البحري من أجل كسر الحصار، مشدداً على أن شعبنا لن يتخلى عن مسيرات العودة السلمية حتى تحقق أهدافها.وطالب سلطات الاحتلال بالإفراج عن الصيادين، الذين تعتقلهم منذ عدة أشهر.