مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ووزير الصحة

رام الله - دنيا الوطنحالة طبية حرجة يمر بها المواطن الغزي سنان فلفل، 53عاماً، بعد إصابته بسرطان القولون وانتشار المرض إلى خارج الجسم محدثاً مضاعفات خطيرة تهدد حياته، وتفاقم كبير للمرض يعاني منه المريض فلفل نتيجة مماطلة الجهات الرسمية في إجراءات التحويل للعلاج في الخارج "مستشفى المطلع في القدس".وبسبب الحصار الخانق والمطبق على الغزيين دون أي اعتبار للحالات الخطرة ولا للمحاصرين الذين أصبح موتهم أو تعايشهم مع عذاباتهم أمراً بغاية البساطة، فقد حرم المريض سنان فلفل من العلاج في الخارج طوال ثماني سنوات عانى فيها الأمرين وأصبح عيشه بصحبة مرضه ومعاناته أمراً ملزماً.غير أنه وبعد تدهور حالته الصحية وحدوث مضاعفات حادة نتيجة اشتداد المرض تم الموافقة مبدئياً على تلقيه العلاج في مستشفى المطلع في مدينة القدس المختصة بحالته المرضية، لكن هذه المرة مع تسويف ومماطلة في تحديد موعد خروجه رغم تعرضه لجلطة في المنطقة المصابة كادت تودي بحياته لولا التدخل الطبي العاجل والذي لازال يقف عاجزاً أمام مرضه تبعاً لشح الإمكانيات العلاجية في قطاع غزة.سنان فلفل كان ولازال شخصية مجتمعية بذلت حياتها في بناء الأجيال حين عمل معلماً ومربياً، وكان له باع كبير من التميز في حياته، إلا أن المرض بات يأخذ منه عمره ويهدر صحته وهو ينتظر مماطلة الجهات المختصة بتحديد موعد خروجه قبل فوات الأوان، فهل ينتظر شفقتهم طويلاً؟!