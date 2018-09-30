وزير الاتصالات يُطلق طابع مئوية جامعة النجاح

رام الله - دنيا الوطنأطلق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى، طابعاً بريدياً خاصاً بالذكرى المئوية لتأسيس جامعة النجاح الوطنية، والذي حمل عنوان "مائة عام من التميز"، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالمئوية في مقر الجامعة بمدينة نابلس.وسلم الدكتور موسى، الطابع للقائم بأعمال رئيس الجامعة، ماهر النتشة، وبحضور الدكتورة خيرية رصاص، مستشارة رئيس الوزراء، ولفيف من الشخصيات المحلية والعربية.وقال: "إن الطابع يوثق مسيرة جامعة وطنية، اسمها هو جزء من تضاريس مدينة نابلس، وعلامة من علامات التعليم العالي في الوطن، اسمها ارتقى في العديد من المحافل الدولية، ورفع اسم فلسطين عالياً، وقدم فرصاً جليلة لشبابها وشاباتها".وأشار موسى إلى أن أصدار هذا الطابع لهذه المناسبة جزء من حكاية التوثيق لتاريخ وحضارة هذا الشعب وإنجازاته وعلاماته الفارقة، لاسيما في حقل التعليم، وأن الوزارة تصدر في العادة طوابع تخلد شخصيات ورموزاً مهمة في المجتمع الفلسطيني، ولها دور وبصمة في بناء الوطن.وأشار إلى أن الاحتلال صادر الطابع الخاص بمئوية النجاح، معتبراً أنه شكل من أشكال محاربة المؤسسات التعليمة الفلسطينية، مضيفاً أن مصادرة الطابع لن يثني الوزارة عن إعلان إصدار هذا الطابع، لما تمثله الطوابع عموماً من رموز للسيادة الوطنية.ويتضمن الطابع الذي صدر بالتعاون مع جامعة النجاح من عدة فئات: 200 مليم و420 مليم، وبطاقة تذكارية من فئة 1200 مليم، من تصميم حنان مطر.