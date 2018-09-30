الزهار: أبو مازن ودول عربية يقودون مخططاً لدفع إسرائيل لشن حرب على غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس، محمود الزهار، وجود مخطط عربي؛ لدفع إسرائيل إلى شن حرب على قطاع غزة، مؤكداً أن الرئيس محمود عباس، يشارك في هذا المخطط.ورفض الزهار الحديث عن تفاصيل أخرى حول هذا المخطط، لكنه أكد أن الرئيس عباس، مقدم على خطوات جديدة ضد قطاع غزة، وسيكون على رأسها سحب الأموال من المصارف، وقطع رواتب قيادات من حركة فتح، وموظفي السلطة في قطاع غزة.وأوضح وفق ما نقلت عنه صحيفة (الخليج أونلاين)، أن زيارة وفد حركته للقاهرة، جاءت لمناقشة ملف واحد وهو المصالحة الداخلية مع حركة فتح، وليس للحديث أو حتى فتح أي مجال لعرض اتفاقيات جديدة للمصالحة.وأشار الزهار، إلى أن حركته ستُركز فقط على تنفيذ الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها اتفاقا 2011، 2017، ولا أكثر من ذلك، مشيراً إلى أن الأجواء التي وفرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمصالحة، خاصة بعد خطابه في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، "سلبية ولا تشجع على إنجاز أي ملف فيها".