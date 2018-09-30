وزير العمل يفتتح دورة تدريبية لتطوير قطاع التعاونيات الزراعية بالمحافظات الشمالية



واستعرض أبو شهلا، ثلاثة محاور رئيسية ستبنى عليها استراتيجية العمل في العمل التعاوني خلال العام القادم، حيث يتمثل المحور الأول: في تأسيس جمعيات استهلاكية، وفيما يركز المحور الثاني: على إنشاء مراكز توزيع للمنتجات الزراعية والمحور، اما المحور الثالث: فسيشمل إنشاء تعاونيات إسكانية عبر الحصول على أراضٍ مملوكة للدولة، وتخصيصها لجمعيات تعاونية إسكانية على شكل قروض طويلة الأجل.



وشارك في حفل الافتتاح الذي نظم في فندق الكرمل بمدينة رام الله اليوم الأحد، كل من: رئيس هيئة العمل التعاوني، الوكيل يوسف الترك، ومنير قليبو، ممثل منظمة العمل الدولية، والدكتور عزام صالح والأستاذ نصر سمارة، عن منظمة العمل الدولية، والخبير التنزاني المختص بقطاع التعاونيات ألبرت عمر.

واستهل حفل الافتتاح بكلمة للوزير أبو شهلا، أكد خلالها على أهمية القطاع التعاوني ودوره في التنمية الاقتصادية، وحرص رئيس الوزراء، الدكتور رامي الحمد الله، والحكومة الفلسطينية على تطويره.