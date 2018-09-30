تعليم غزة: غداً الاثنين إضراب شامل لكافة المؤسسات التعليمية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، أن غداً الاثنين هو إضراب عام في كافة المؤسسات التعليمية؛ وذلك التزاماً بقرار لجنة القوى الوطنية والإسلامية.
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، أن غداً الاثنين هو إضراب عام في كافة المؤسسات التعليمية؛ وذلك التزاماً بقرار لجنة القوى الوطنية والإسلامية.
وكانت لجنة القوى الوطنية والإسلامية، قد دعت في وقت سابق، لأن يكون يوم غدٍ الاثنين، أضراباً شاملاً لكافة المؤسسات والهيئات الحكومية في كافة أماكن تواجد الفلسطينيين، وذلك نصرة للأهالي بالداخل الفلسطيني؛ رفضاً لقانون (القومية اليهودي).
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