الإعلام الحكومي يُعلن التزام كافة المؤسسات الحكومية بغزة بالإضراب الشامل

رام الله - دنيا الوطنأعلن المكتب الإعلامي الحكومي، عن التزام كافة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، بقرار لجنة القوى الوطنية والإسلامية، إعلان الإضراب الشامل غداً الاثنين؛ نصرة للأهالي في الدخل الفلسطيني.وقال سلامة معروف في تصريح له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "نؤكد الإضراب الشامل لجميع الوزارات والهيئات والسلطات الرسمية غداً، وندعو جماهير شعبنا للمشاركة في الفعاليات التي ستنظمها اللجنة، رفضاً لقانون القومية، ودعماً لأهلنا في أراضينا المحتلة".