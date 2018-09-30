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شؤون فلسطينية

بحر: إذا لم يُفك الحصار سيكون الانفجار في وجه الاحتلال

بحر: إذا لم يُفك الحصار سيكون الانفجار في وجه الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد د. أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، جريمة كبرى مخالفة للقوانين الدولية والإنسانية،  محذراً من أن استمرار الحصار، سيؤدي إلى الانفجار في وجه الاحتلال.

وقال بحر في كلمة له خلال فعالية لهيئة كسر الحصار في ميناء غزة: "الاحتلال الذي شن ثلاثة حروب، يريد قتل الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "استمرار الحصار على غزة مخالف لكل الأعراف الدولية، وهذه جرائم إبادة جماعية لقتل مجتمع بأكمه، صحياً وتعليمياً واقتصادياً".

وحمل د. بحر الاحتلال المسؤولية كاملة عن قتله للمتظاهرين السلميين، والذين كان آخرهم سبعة شهداء يوم الجمعة الماضي".

وتابع: "إذا لم يفك الحصار عن شعبنا فوراً، فإن الانفجار في وجه الاحتلال قادم".

وطالب الاحتلال، بالإفراج عن الصيادين، الذين اعتقلهم منذ عدة أشهر، وعلى رأسهم رواد سفينة الحرية. 

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