اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس تخصص 65 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية الإسلامية، الوزير ناصر قطامي، أن اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس، اعتمدت، اليوم الأحد، مشاريع لصالح فلسطين بقيمة 65 مليون دولار.وقال قطامي الذي حضر الاجتماع بناء على توجيهات واهتمامات رئيس الوزراء الدكتور، رامي الحمد الله: إن اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس، برئاسة المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، اعتمدت في ختام اجتماعها الثاني والسبعين، الذي عقد في مدينة جدة السعودية اليوم، مشاريع بحوالي 65 مليون دولار أميركي، تشمل: إنشاء وتوسيع 15 مدرسة، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع في قطاعات والترميم والحكم المحلي والجامعات والزراعة والصحة والطرق.وأضاف قطامي: أن "اللجنة" اطلعت على تقرير عن إجراءات مأسسة التمكين الاقتصادي في فلسطين، وعن صندوق وقف التمكن الذي أنشأه البنك الإسلامي للتنمية، برأسمال 500 مليون دولار، كما باركت الجهود المبذولة في هذا المجال لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.وقال قطامي: إن مجمل ما اعتمده صندوق الأقصى للإنفاق على القطاعات الحيوية مثل: التعليم والصحة والحكم المحلي والترميم، وخلق فرص عمل، ودعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، بلغ حوالي 1.3 مليار دولار.وثمن قطامي هذا الدعم السخي، الذي يواصل صندوقا الأقصى والقدس برئاسة رجل الخير والعطاء المهندس يوسف البسام، تقديمه للشعب الفلسطيني في هذه الأوقات الحرجة، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، لن ينسى هذه المواقف العربية والإسلامية الأصيلة، والتي تهدف إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وثباته في أرضه وتمسكه بمقدساته.