الشرطة تقبض على شخص بتهمة الابتزاز الإلكتروني عبر (الواتس أب) في الخليل

ألقت الشرطة اليوم، القبض على أحد الأشخاص؛ للاشتباه به بارتكابه جريمة ابتزاز إلكتروني عبر تطبيق (واتس أب) في الخليل.





وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، "بأنه وبناء على شكوى، تقدمت بها إحدى السيدات لوحدة الجرائم الإلكترونية مفادها قيام مجهول بابتزازها مادياً بدفع مبلغ 1000 شيكل، وجهاز محمول حديث بمبلغ 2000 شيكل، مقابل عدم نشر صورها الشخصية عبر تطبيق (واتس أب)، وعلى الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري؛ لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة الفاعل".





وأضاف البيان، بأنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجريمة، فقد تمكن مركز شرطة يطا وبالتعاون مع المباحث العامة من تحديد هوية المشتبه به، وإلقاء القبض عليه.





وأكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطن