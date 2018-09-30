إصابة فتى بالرصاص الحي عقب اقتحام مستوطنين لعين السلطان في أريحا

أصيب، فتى، اليوم الأحد، بالرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والشبان، عقب اقتحام مستوطنين عين السلطان بمدينة أريحا.





وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص صوب الشبان، الذين تظاهروا تنديداً باقتحام مستوطنين للمنطقة، لأداء طقوس تلمودية، الأمر الذي أسفر عن إصابة فتى يبلغ من العمر (17 عاماً) بالرصاص الحي، نُقل على إثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بالمتوسطة.

رام الله - دنيا الوطن