الاحتلال يُقرر تسليم جثمان الشهيد الريماوي دون توضيح موعد مُحدد

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبلغت محامي الهيئة محمد محمود، اليوم الأحد، بقرار تسليم جثمان الشهيد محمد الريماوي لذويه خلال الفترة المقبلة، دون توضيح موعد محدد للتسليم.





وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تقدمت قبل أيام بالتماس تمهيدي للنيابة الإسرائيلية؛ للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد الريماوي فور الانتهاء من التشريح لذويه في قرية بيت ريما شمال غرب رام الله.





وكانت النتائج الأولية لعملية التشريح، أظهرت بشكل واضح تعرض الشهيد الريماوي للاعتداء والضرب، حيث ظهرت الكدمات على صدره وفخذه الأيمن، وعلى أماكن مختلفة من جسده، كما أظهر التشريح أن طبيعة عملية اقتحام منزل الشهيد وعملية الاعتقال الوحشية، أثرت على عمل أجهزة جسده، وبالتالي كانت سبباً رئيسياً في استشهاده.

رام الله - دنيا الوطن