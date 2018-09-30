لجنة الانتخابات المركزية تُوقع مذكرة تفاهم مع خمس جامعات فلسطينية





ويهدف المشروع اإى بناء قدرات طلبة الإعلام فيما يتعلق بقضايا الديمقراطية والانتخابات، وتدريبهم على القيام بالتغطية الإعلامية الدقيقة للانتخابات، واستخدام المفاهيم والمصطلحات الانتخابية، وكذلك إنتاج مواد إعلامية، وإجراء تقارير حول العملية الانتخابية، سيتم نشرها في وسائل الإعلام المختلفة.



ويأتي هذا المشروع استكمالاً للتعاون المستمر بين اللجنة والجامعات الفلسطينية، حيث سبق للجنة وأدرجت مساقاً خاصاً بالديمقراطية والانتخابات، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لطلبة الجامعات.



رام الله - دنيا الوطنوقعت لجنة الانتخابات المركزية مذكرة تفاهم مع خمس جامعات بالضفة الغربية وقطاع غزة، هي: جامعة بيرزيت، وجامعة النجاح الوطنية، وجامعة الخليل، وجامعة غزة، والجامعة الإسلامية؛ لتنفيذ مشروع "تدريب طلبة الإعلام في الجامعات".وسيتم تنفيذ المشروع خلال الفصل الدراسي الحالي بتمويل من وزارة الخارجية النرويجية، ويشارك فيه 15 محاضراً ومحاضرة من الجامعات الخمس، سيقومون بتدريب 150 طالباً وطالبة.