شؤون فلسطينية

شعث يُشارك في اجتماع المجلس الأعلى للاشتراكية الدولية في نيويورك

شعث يُشارك في اجتماع المجلس الأعلى للاشتراكية الدولية في نيويورك
رام الله - دنيا الوطن
شارك مستشار الرئيس للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية، نائب رئيس منظمة الاشتراكية الدولية، نبيل شعث، في اجتماع المجلس الأعلى للمنظمة، والذي عقد في نيويورك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش الاجتماع، عدداً من القضايا الدولية المهمة، ودور منظمة الاشتراكية في حل النزاعات والسلم والأمن الدوليين، وسبل تعزيز القيم المشتركة، والتغلب على التحديات التي تواجه الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

وحضر الاجتماع رئيس منظمة الاشتراكية جورج باباندريو، ولويس أيالا، الأمين العام للمنظمة، وعدد من زعماء المنظمة وممثلون عن عدد من الأحزاب الاشتراكية في العالم.

وكانت منظمة الاشتراكية الدولية، انتخبت نبيل شعث، نائباً لرئيسها خلال مؤتمرها العام الـ 25، والذي عُقد في كولومبيا في آذار/ مارس من العام الماضي.

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