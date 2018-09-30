ادعيس: اقتحامات أعضاء الكنيست للأقصى تصعيد خطير ومساس بمشاعر المسلمين

ندد الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، باقتحام أعضاء الكنيست في الاحتلال الإسرائيلي اليمينية، المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال، وآخرها صباح اليوم الأحد، قيام عضو الكنيست المتطرفة شولي معلم، ومجموعة من المستوطنين بأداء طقوس وصلوات تلمودية في منطقة "باب الرحمة" بين باب الأسباط، والمُصلى المرواني في الجهة الشرقية من المسجد خلال فترة الاقتحامات الصباحية، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الخاصة.





وقال ادعيس: إن استمرار هذه الاقتحامات، هو تصعيد خطير ومساس بمشاعر ملايين المسلمين ليس في فلسطين وحدها، وإنما في العالم أجمع، مؤكداً بأنها تأتي في سياق التصعيد اليومي في الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.





وحذر ادعيس من هذه الزيارات التي تدفع بالمنطقة إلى مزيد من التصعيد على المستويات كافة، سياسية ودينية، الأمر الذي سيجر المنطقة بأسرها إلى حالة من الغضب الديني، والوطني.





وطالب ادعيس المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني، وعلى رأسها (يونسكو) بوضع قراراتها موضع التنفيذ؛ لخطورة ما يحصل في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.

رام الله - دنيا الوطن