بلد أوروبي يستفتي مواطنيه من أجل تغيير اسم الدولة

رام الله - دنيا الوطنيصوت اليوم الأحد، المقدانيون، على استفتاء استشاري غير ملزم، يدعو لانضمام مقدونيا إلى حلف الناتو، والاتحاد الأوروبي، وفقاً لاتفاق مع اليونان على تغيير تسمية البلاد.وبحسب (رويترز)، وقعت اليونان في 17 حزيران/ يونيو، اتفاقاً مع جمهورية مقدونيا، تم من خلاله حل الخلاف الذي طال أمده حول التسمية الرسمية للأخيرة، في حين أثار الاتفاق ردود فعل متفاوتة في الدولتين، ولاقى اعتراضات قوية من سكان مقدونيا واليونان.وفي بداية تموز/ يوليو، صوّت البرلمان المقدوني بأغلبية بسيطة، لصالح إجراء الاستفتاء حول تغيير اسم البلاد، من "جمهورية مقدونيا" إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، وحدد البرلمان 30 أيلول/ سبتمبر لإجراء الاستفتاء.ويطرح الاستفتاء على المقترعين السؤال التالي: "هل تؤيد العضوية في الناتو والاتحاد الأوروبي، وهل توافق على الاتفاق على تسمية البلاد، وفق الاتفاق بين جمهورية مقدونيا واليونان؟".ويستمر التصويت من الساعة السابعة صباحاً إلى السابعة مساء، وقالت لجنة الانتخابات الوطنية: إن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت يبلغ 1.806.336 شخصاً.