بدء عملية التصويت في انتخابات برلمان كردستان

رام الله - دنيا الوطنافتتحت صباح اليوم الأحد، مراكز الاقتراع في أربع محافظات بإقليم كردستان العراق؛ للمشاركة في انتخابات الدورة الخامسة لبرلمان الإقليم.وتوافد الناخبون إلى مراكز الاقتراع في محافظات أربيل والسليمانية، ودهوك، وحلبجة، حيث تتنافس الأحزاب الكردية على الفوز بأكبر عدد من المقاعد.ويحق لثلاثة ملايين كردي في إقليم كردستان، الإدلاء بأصواتهم في عملية الاقتراع العام، اذ يتنافس 29 كياناً وقائمة في هذه الانتخابات على 111 مقعداً في برلمان الإقليم.وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والاستفتاء في إقليم كردستان العراق يوم أمس، عن نجاح التصويت الخاص بعناصر القوى الأمنية بانتخابات برلمان الإقليم، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة، وصلت إلى 91 %.