معبر الكرامة يعمل اليوم ساعتين ونصف فقط

من المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم الأحد من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 10:30 صباحاً في الاتجاهين، كما وتعمل الطواقم العاملة على (معبر الكرامة) منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.





وأعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 3795 مسافراً في الاتجاهين السبت، عبر المعبر، وكان على النحو التالي:-





مغادرون: 1714 مسافراً.

قادمون: 2081 مسافراً.

مرجعون: مسافران.

رام الله - دنيا الوطن