شؤون فلسطينية

بدران: فتح تُصر على التفرد بالقرار الفلسطيني واعتماد إقصاء الآخرين

بدران: فتح تُصر على التفرد بالقرار الفلسطيني واعتماد إقصاء الآخرين
حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن المصالحة والوحدة الوطنية قرار ثابت لدى حماس.

وقال بدران: حركة فتح وحدها من تصر على التفرد بالقرار الفلسطيني، واعتماد إقصاء الآخرين، والتهديد بوقف مساعي التوصل للوحدة الوطنية.

يذكر، أن وفدًا من حركة حماس برئاسة صالح العاروري، يلتقي خلال الساعات المقبلة بقيادة المخابرات المصرية، في مساعٍ للتوصل إلى صيغة لتطبيق اتفاقات القاهرة الموقعة مع حركة فتح.

ويضم وفد حماس من غزة، روحي مشتهى، وصلاح البردويل، ونزار عوض الله، وعطا الله أبو السبح، إضافة إلى سامي أبو زهري، وطاهر النونو.

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