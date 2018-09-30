عربي

وزيرا خارجية البحرين وسوريا يلتقيان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة

وزيرا خارجية البحرين وسوريا يلتقيان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
رصدت كاميرا أحد مصادر "اليوم السابع" صورة تجمع وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير خارجية سوريا وليد المعلم، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في نيويورك، بلقاء هو الأول منذ بدء الأزمة السورية عام 2011.

وقال مراقبون: "إن هذا اللقاء العابر الذى جمع وزيري خارجية البحرين وسوريا، يرمز لرغبة دول الخليج في عودة سوريا لمحيطها العربي، بحسب موقع (اليوم السابع).

وتشهد العلاقات السورية العربية توتراً، منذ بدء الأزمة السورية في 2011 أدت لتجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وسحب عدد من الدول العربية سفرائها من سوريا.

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